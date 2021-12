Dramatisch Mandel United zakt verder weg

Mandel United weet de hoge verwachtingen die bij de overname door ‘Strive Football Group’ maar niet in te lossen. Ook gisteren kon de Izegemse voetbalploeg niet winnen van Olympic Charleroi, het nummer vijf in de stand.

5 op 36 en maar liefst 26 tegendoelpunten. Dat is de keiharde balans van het seizoen van Mandel United tot nu toe. Ook de recente trainerswissel bracht nog maar weinig zoden aan de dijk. Met 0 punten in de laatste drie wedstrijden, begon Mandel met het mes op de keel tegen Olympic Charleroi.

Mandel geeft voorsprong uit handen

Mandel begint dan ook zenuwachtig aan de partij. Al in minuut 2 moest doelman Laleman een eerste keer ingrijpen op een blinde terugspeelbal van Ritière. Vier minuten later slaakten de thuisspelers een zucht van opluchting, wanneer Lorthiois een vrije trap schitterend in de kruising mikt. Al was dat geluk van korte duur: 10 minuten later leggen de bezoekers de pijnpunten van Mandel helemaal bloot. Een splijtende pass in de rug van de verdediging ligt aan de basis van de gelijkmaker.

Dramatische 2de helft

Na de rust zakt Mandel helemaal weg. Al na 11 minuten kopt de kleinste man op het veld de 1-2 binnen. De thuisploeg krijgt in de tweede helft werkelijk niets meer klaar. Het mist vooral balvastheid en diepgang. Olympic hoeft zowaar enkel de fouten van de thuisploeg af te straffen en doet dat in de laatste minuut nog een keer: 1-3.