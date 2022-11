Drie jaar erbij! Lampaert verlengt contract bij Quick-Step Alpha Vinyl tot eind 2025

De 31-jarige renner heeft een memorabel wielerjaar achter de rug, waarbij de meesten zich de ongelukkige crash in zijn geliefde Parijs-Roubaix herinneren, wat hem waarschijnlijk een podiumplaats kostte. Even emotioneel was de openingsetappe van de Tour de France, waar Yves zich een weg baande naar de overwinning in de individuele tijdrit in Kopenhagen en de beroemde en felbegeerde gele trui pakte.

Zijn carrière heeft hem tot nu toe 15 individuele overwinningen opgeleverd. 'Ik ben erg blij dat ik nog drie jaar bij het team kan blijven. Ik zie het team als mijn familie en ik ben altijd heel trots wanneer we succesvol zijn, dus laten we kijken of we er de komende jaren nog wat aan kunnen toevoegen. Ik wil Patrick (Lefevere) bedanken voor het vertrouwen en ik hoop dat vertrouwen terug te kunnen betalen", klinkt het bij Lampaert.