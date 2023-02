Drie medailles voor West-Vlamingen op WK Veldrijden in Hoogerheide?

Want met Viktor Vandenberghe bij de juniores, Joran Wyseure bij de beloften en het duo Iserbyt-Vanthourenhout bij de profs hebben we nogal wat ijzers in het vuur.

Debutant Gerben Kuypers zal zich alvast uit de naad rijden om de Belgische ploeg te helpen. Hij beleeft een sprookje. Vanuit het niets een WK-selectie gekregen van bondscoach Sven Vanthourenhout, deze week nog een profcontract getekend. Het moreel is uitstekend aan de vooravond van het WK. "Ik denk dat het een tactisch steekspel zal zijn. Het is wel een zwaar parcours, maar toch snel, dus zal tactiek een rol spelen. Dan kan het zijn dat we met een groep van tien man naar de laatste ronde gaan. Dan is het niet meteen een loterij, maar hangt het wel af van kleine details."

De Belgen moeten in eerste instantie Wout Van Aert helpen om Mathieu van der Poel in eigen huis te kloppen. "Als dat nodig is, zou ik dat zeker doen. Als alles goed gaat, zie ik Wout voor mij staan in de start, en dan hoop ik hem niet meer te zien. Het zal wel een duel zijn met Mathieu van der Poel. Ik hoop een mooi duel, en dat de beste mag winnen."

Ook bij de beloften komt het gevaar uit Nederland, met Tibor del Grosso. Maar de verwachtingen zijn toch vooral dat het een Belgisch onderonsje wordt. Joran Wyseure: "Momenteel is er tactisch nog niks afgesproken. We zijn met zes of zeven Belgen die kans maken op een medaille of de overwinning. Dat hangt vooral van de wedstrijd zelf af. Als we in een situatie komen dat we met 5 Belgen voorop komen, dan is het elk voor zichzelf. Er is toch een trui te verdienen."

West-Vlaamse nuchterheid

Titelverdediger Joran Wyseure komt zonder stress aan de start. "West-Vlaamse nuchterheid, na zaterdag is het gewoon weer zondag. Inderdaad, maar dat klopt gewoon ook. Ik ben 110, 120 procent gemotiveerd voor dit weekend. Ik kijk er zeker naar uit, en ik ga ervan uit dat ik die trui kan verlengen."

Ook bij de juniores beschikt Sven Vanthourenhout over een sterk geheel. Viktor Vandenberghe heeft al de nationale trui, voor hem hoeft niks. Viktor Vandenberghe: " We gaan er alles aan doen, om één iemand of meerderen op het podium te krijgen. Als alles goed uitdraait, kan een podiumplaats, maar ik lig daar niet zo wakker van. Liever een goede koers. Mijn seizoen is toch al geslaagd. Ik ben daar zeer tevreden over tot nu toe, maar het kan natuurlijk altijd beter."

Zondagavond weten we of de Belgen beter doen dan de vijf medailles van Fayetteville.