Drie West-Vlamingen in wielerploeg Quick-Step

One Year in Blue, met een film die de ploeg een jaar volgde achter de schermen, werd Quick-Step Floors Cycling Team voorgesteld in de Kinepolis van Kortrijk. In het team van PatrickLefevere zitten drie West-Vlamingen waarvan één nieuwkomer: Tim Declercq uit Izegem.

Naast Declercq blijven wereldkampioenen Yves Lampaert en Julien Vermote Lefevere de blauw-witte brigade trouw. Allebei willen ze een stapje hoger zetten in het team.

Zaterdag 25 februari begint het Vlaamse wielervoorjaar met de Omloop Het Nieuwsblad.

Bijna film! De renners zijn al in de zaal! #oneyearinblue pic.twitter.com/oMGnmK4rJQ — Sander VNieuwenhuyse (@VNieuwenhuyse) January 11, 2017

Rijen dik staan de @quickstepteam fans voor de voorstelling van hun helden #FocusWTV pic.twitter.com/EQGIF0tmeL — Sander VNieuwenhuyse (@VNieuwenhuyse) January 11, 2017