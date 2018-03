Driedaagse Brugge-De Panne van start

Eendagswedstrijd

Het gaat voor alle duidelijkheid om een ééndagswedstrijd voor mannen, en morgen ook een World Tour- koers voor vrouwen, maar de organisatoren willen de oude naam behouden. Op de wielerkalender heeft de Driedaagse van plaats geruild met Dwars door Vlaanderen.

Massaspurt?

Het zwaartepunt van de wedstrijd ligt in het begin met een passage door Heuvelland. Daarna gaat het richting Kust, met drie passages door de Moeren, waar de wind vrij spel heeft. Spurten of niet? Dat is voor Quick.Step-Floors met Elia Viviani, en Lotto-Soudal met Jens Debusschere zeker de bedoeling, al heeft de ploeg meerdere ijzers in het vuur.