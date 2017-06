Dwars Door Vlaanderen neemt in de wielerkalender de plaats in van de Driedaagse van De Panne-Koksijde.

De Driedaagse heeft in return wel de garantie gekregen dat de wedstrijd op Worldtourniveau komt en blijft ook een driedaagse, maar hoe het er allemaal zal uit gaan zien, moet nog ten gronde worden uitgewerkt.

Maar het belangrijkste voor De Panne Sportief, de organisatie achter de Driedaagse, is dat de koers gered is. Bovendien zijn er extra mogelijkheden voor de horeca, nu de wedstrijd niet meer in de Paasvakantie kan vallen.