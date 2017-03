Driedaagse: Kristoff wint tweede etappe

Alexander Kristoff heeft de tweede etappe in de Driedaagse De Panne-Koksijde (2.BC) op zijn naam geschreven.

De Noorse spurtbom van Katusha was in een rit over 211,1 km tussen Zottegem en Koksijde de snelste van een omvangrijke kopgroep, hij haalde het voor Edward Theuns (Trek-Segafredo) en de Duitser Marcel Kittel (Quick-Step Floors).

Belgisch kampioen Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), dinsdag nog erg autoritair winnaar van de openingsetappe, reed een erg attente race, sprokkelde onderweg nog een handvol bonificatieseconden en verstevigde zijn leiderstrui. 'Phil' heeft in de stand nu al 50 seconden voorsprong op eerste achtervolger Matthias Brändle en deed een uitstekende zaak met het oog op de eindzege.

De Driedaagse eindigt morgen met twee etappes. 's Ochtends is er een rit over 111,5 km met start een aankomst in De Panne, 's namiddags volgt daar ook nog een individuele tijdrit (14,2 km). De eindlaureaat volgt op de erelijst de Nederlander Lieuwe Westra op.