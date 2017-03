Driedaagse zoekt opvolger voor Lieuwe Westra

Voor sommigen is deze rittenkoers de ultieme aanscherping van de conditie voor 'Vlaanderens Mooiste', andere maken van deze driedaagse een heus doel. Aan het concept werd ook dit jaar niet gewijzigd. De 41e editie omvat twee ritten in lijn en op de slotdag wordt een dubbelprogramma afgewerkt. 's Voormiddags is er de korte etappe gevolgd door een afsluitende tijdrit.

De driedaagse wordt de laatste jaren steevast afgetrapt in De Panne. Vanaf de site van Plopsaland trekt men in één streep naar Zottegem en de Vlaamse Ardennen. In deze openingsetappe zijn er elf hellingen opgenomen. Tijdens de twee plaatselijke ronden van elk 46,9 km zitten de Berendries, Ten Bosse, de Muur van Geraardsbergen en de Klemhoutstraat.

Kemmelberg

De etappe op woensdag heeft dezelfde aanloop als die van vorig jaar. Vanuit startplaats Zottegem gaat het naar Kortrijk om dan koers te zetten richting Heuvelland met de opeenvolging van de Monteberg, Kemmelberg, Rodeberg, Vidaigneberg en Sulferberg. Op en rond de Ter Duinenlaan te Koksijde wachten nog twee plaatselijke ronden van elk 11,5 km.

De korte rit in lijn donderdagochtend start en komt aan in De Panne. Deze krijgt de benaming 'etappe der Vlaamse Velden' met passages aan de Ijzertoren en de Dodengang, een eerbetoon aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Eens aangekomen in De Panne zijn er nog twee plaatselijke ronden voorzien van elk 8,1 km. De Driedaagse De Panne-Koksijde wordt afgesloten met de traditionele individuele tijdrit over 14,2 km.

Vorig jaar ging de eindzege naar Lieuwe Westra. De Nederlander won geen enkele etappe maar kon met een vierde plaats in de afsluitende tijdrit alsnog de eindzege pakken.