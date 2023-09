Dries De Bondt wint Izegem Koers

Het zijn tropische omstandigheden in Izegem en bovendien ontploft de koers al in de eerste rondes. Vijf renners rijden meteen weg, onder wie Senechal, Vercouillie, en David van der Poel. Negen renners sluiten een ronde verder aan, met Van Lerberghe, Wallays, De Bondt en Marchand. Halfweg koers hebben ze een voorsprong van om en bij de minuut op een tweede groepje, met Segaert, Warlop, Bastiaens, Marit, Desal, Dupont, Vermote en Leroux. De rest van het peloton kunnen we dan al afschrijven.

Op iets meer dan vijf ronden blijven er zeven koplopers over. Eén koppeltje Van Lerberghe en Senechal, en verder De Bondt en Wallays en dan nog Vandenstorme, Van der Beken en Vercouillie. De tweede groep volgt op twee minuten.

Het is wachten op de juiste demarrage. Daarvoor zorgt Dries De Bondt in de laatste ronde. Senechal bemerkt het gevaar, hij kan aanpikken en neemt meteen over. De enige die nog aansluit is Vanderbeken. Voor even want het gaat te snel. De Bondt en Senechal gaan samen naar de meet. De Bondt begint op kop, Senechal lijkt hem te remonteren maar De Bondt houdt voldoende over. Bert Van Lerberghe komt enkele seconden later als vierde over de streep. Hij is meteen ook provinciaal kampioen bij de profs.