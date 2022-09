In Vichte heeft Dries De Bondt vanmiddag de Textielprijs gewonnen. De ex-Belgisch kampioen kwam solo over de streep.

De Bondt was al in de eerste ronde erg aanvalslustig. Hij was mee in een ruime kopgroep. Met twee snedige demarrages in de voorlaatste ronde kon hij z'n medevluchters van zich afschuiven. In 2020 werd De Bondt hier ook al Belgisch kampioen.

In Sport West Extra krijg je meteen na het nieuws een ruime samenvatting van de Textielprijs.