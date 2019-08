Dromen van topclub in beker

FC Gullegem haalde het met 3-1 van eersteprovincialer SV Oostkamp en gaat zaterdag op bezoek bij Mandel United. Mandel versloeg het Luxemburgse Habay-La-Neuve met 5-0. Die forfaitscore stond ook bij Knokke-Bilzerse Waldwilder op het bord. Torhout plaatste zich voor de vijfde ronde na een 2-1 zege tegen Stade Brainois.

5de ronde

Volgend weekend komen ook de ploegen uit 1B in actie. Roeselare neemt het thuis op tegen Seraing. Knokke gaat naar Duffel. Torhout maakt dan weer de verplaatsing naar Francs Borains. En Mandel United - Gullegem is zoals gezegd de West-Vlaamse kraker in de 5de ronde. Wie het haalt, mag hopen op een confrontatie met een topploeg uit de hoogste klasse.