Duel tussen KV Mechelen en KV Kortrijk levert geen winnaar op

Na een slaapverwekkende vertoning zat er heel wat animo in het slotkwartier van de wedstrijd. Op aangeven van Julien de Sart maakte Imoh Ezekiel er 0-1 van, maar de Kortrijkse vreugde was van korte duur. Twee minuten later zorgde Igor De Camargo immers al voor de gelijkmaker. Het was de avond van de invallers, want zowel De Camargo als Ezekiel was na de rust het veld opgekomen.

In de stand komt KV Mechelen met 28 punten uit 18 wedstrijden voorlopig op een met Zulte Waregem gedeelde zesde plaats. KVK deelt met zestien punten de twaalfde plaats met Eupen. Met de puntendeling schieten beide ploegen in het klassement weinig op.