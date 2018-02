Fugare, de internationale beurs voor de duivensport in Kortrijk Xpo, verwacht dit weekend opnieuw 10.000 duivenliefhebbers, maar ook investeerders.

Het zijn hoogdagen voor de Belgische duiven, vooral in Azië kent hun populariteit hoge pieken. Niettemin heeft de duivensport het moeilijk in België, vooral in onze provincie. Er zijn weinig jonge liefhebbers en onlangs kregen 4 West-Vlaamse leden van de duivenbond hun ontslag door fraude.