Het duo Niels Van Zandweghe en Marlon Colpaert is zaterdag op het WK roeien in het Tsjechische Racice zesde en laatste geëindigd in de B-finale van de lichte dubbeltwee, waarmee ze uiteindelijk afklokten op de twaalfde plaats in het algemene klassement.

De Bruggeling en de Oostendenaar kwamen in een tijd van 6:33.33 over de meet. Portugal triomfeerde met een chrono van 6:28.78. Tim Brys, Gaston Mercier, Ward Lemmelijn en Ruben Claeys wonnen op hun beurt de C-finale in de dubbelvier. Daarmee finishten ze op de dertiende positie. Het kwartet, dat mikt op deelname aan de Olympische Spelen in Parijs, hield in 5:51.74 onder meer de Verenigde Staten (5:52.05) en gastland Tsjechië (5:55.36) af.