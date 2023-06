Dupont derde in openingsrit Baloise Belgium Tour

Jasper Philipsen was in Scherpenheuvel de snelste voor Fabio Jakobsen.

Het is een boeiende openingsetappe geworden van de Baloise Belgium Tour, dankzij het werk van Alpecin-Deceuninck. Op 80 kilometer van de streep ging een trio aan de haal met Mathieu van der Poel, Gianni Vermeersch en Ramon Sinkeldam. Ook in de tweede ontsnapping was van der Poel betrokken, samen met o.a. Jasper Stuyven en Casper Pedersen leken ze op weg naar de overwinning.

Maar op drie kilometer van het einde werd het resterende viertal Van der Poel, Debuyst, Pedersen en Tiller toch bij het nekvel gegrepen. Gianni Vermeersch probeerde het nog alleen, maar het werd toch een massaspurt. Jasper Philipsen werd perfect gepiloteerd door Jonas Rickaert en Mathieu van der Poel, en haalde het voor Fabio Jakobsen, Timothy Dupont en Alexander Kristoff..

Morgen rijdt het peloton naar de Wandelaar in Knokke-Heist.