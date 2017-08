Dupont kan (eindelijk) winnen in 2017

Timothy Dupont uit Bredene heeft de GP Jef Scherens gewonnen in Leuven. Hij was de snelste in een massaspurt.

Dupont kende tot nog toe een rampseizoen want de zegekoning van 2016 kon dit jaar nog geen enkele keer de handen in de lucht steken. Twee weken geleden zette zijn ploeg Veranda's Willems-Crelan de spurter zelf uit de BinckBancktour om disciplinaire redenen nadat hij "verbaal over de schreef was gegaan."

Vandaag viel alles wel op zijn plek voor Dupont. Hij klopte Kenny De Haes en de Franse spurter Justin Jules op de streep.

"Ik schud hier in Leuven een hele hoop frustraties van mij af", reageerde Dupont. "Het voorseizoen is door allerlei problemen in duigen gevallen. Als je dan een lastige koers zoals deze kunt winnen, is dat super. Hopelijk is met deze overwinning de trend gezet."