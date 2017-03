Of Timothy Dupont zondag aan de start komt van Gent-Wevelgem is heel twijfelachtig. Dupont, de zegekoning van vorig seizoen met zeventien overwinningen, staat immers op het punt om voor de eerste keer vader te worden.

"We wachten de toestand bij Cindy Ravets, de levensgezellin van mijn renner, van minuut tot minuut af", legt Ivan De Schamphelaere, sportdirecteur van Veranda's Willems-Crelan, uit. "Cindy is hoogzwanger. Bevalt ze niet in de loop van deze nacht, dan zal Timothy Dupont het vertrek nemen in Deinze. De GSM van Timothy zal ik tijdens de wedstrijd naast mij leggen. Wanneer we een bericht krijgen van een nakende geboorte zal ik hem onmiddellijk inlichten."