Dury: "De fauw of Simons T1 van Zulte Waregem? Die vraag zal ik nooit beantwoorden"

Francky Dury is vanmorgen begonnen aan zijn laatste seizoen als trainer bij Zulte Waregem. Over z'n mogelijke opvolger volgend seizoen wil hij geen uitspraken doen.

Bij Zulte Waregem zijn ze vanmorgen begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, meteen ook het laatste van trainer en clubmonument Francky Dury. Zijn lopende contract werd van drie jaar herleid naar één. 'De deal die we gesloten hebben, is een correcte deal voor Zulte Waregem en voor mij,' zegt Dury daarover. 'Ik wil in schoonheid eindigen, dat is mijn challenge vandaag.'

Simons of De fauw als opvolger?

In principe wordt de opvolger van Dury volgend seizoen Timmy Simons of Davy De fauw, één van de huidige assistenten. Maar wie de nieuwe T1 wordt, daarover wil Francky Dury zich niet uitspreken. 'Dat weet ik niet. De club moet mij daar ook niets over vragen. Het is aan de club om daar een beslissing in te nemen. Timmy heeft veel ervaring, Davy is een man van de club. Het is aan hen, dat is een vraag die ik nooit zal beantwoorden,' aldus Dury.

Eerste training

Op de eerste training van het nieuwe seizoen waren 2 nieuwe jongens present: de Nederlander Joost Van Aken, vervanger van Olivier Deschacht die op voetbalpensioen is gegaan, en David Hubert. Hij komt over van OH Leuven. Sterkhouder Gianni Bruno trekt dan weer naar AA Gent, hij kwam nog eens afscheid nemen vanmorgen. De ambitie van Zulte Waregem dit seizoen is een plaats in play-off 2. Vorig seizoen eindigde Essevee als tiende.