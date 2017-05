Nog even wat loslopen en de spieren stretchen en dan richting start, onder de balkonrotonde aan de achterkant van het station. En dan zijn we vertrokken voor 15 kilometer door de straten van Brugge. De aankomst ligt midden op de campus van Ter Groene Poorte.

En daar is het Brugge boven. Alexander Diaz Rodriguez zit in bloedvorm en wint met veel overtuiging in 46 minuten en 35 seconden, voor Simon Mestdagh.

Bij de vrouwen is het Louise Bourgonjon die de beste is.