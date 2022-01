Dwars door Vlaanderen -met Pogacar- start op Stationsplein in Roeselare

Na een nieuwe aankomstplaats -de hippodroom in Waregem- krijgt Dwars door Vlaanderen nu ook een vernieuwde start in Roeselare.

Door de werken aan het nieuwe stadhuis en wegenwerken in de buurt verhuist de start van de Grote Markt naar het Stationsplein. De ploegen zullen opgesteld staan op de Grote Markt, het Polenplein en de Sint-Alfonsusstraat. De officieuze start is in de Gasstraat, daarna gaat het langs het museum KOERS, de Grote Markt en de Ooststraat. De officiële start is aan het kruispunt van de Ardooisesteenweg en de Zwaaikomstraat. De stad wil zoveel mogelijk koersbeleving in het stadscentrum houden. (lees verder onder de video)