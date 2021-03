Dylan van Baarle rijdt solo naar knappe overwinning

Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers) heeft de 75e editie van Dwars door Vlaanderen (WorldTour), over 184,1 kilometer tussen Roeselare en Waregem, op zijn naam geschreven.

De 28-jarige Nederlander haalde het na een aanval op iets meer dan vijftig kilometer van de aankomst solo voor de Fransman Christophe Laporte (Cofidis) en onze landgenoot Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Met Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step), vierde, Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), vijfde, Greg Van Avermaet (AG2R Citroën), zevende, en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), tiende, eindigden nog vier Belgen in de top-10.

Het is voor Van Baarle zijn vijfde profzege, zijn eerste dit seizoen. Eerder won hij al de Ronde van Groot-Brittannië (2014), het Nederlands kampioenschap tijdrijden (2018), de Herald Sun Tour en een etappe in de Dauphiné (beiden 2019).

Afgelopen weekend was de Nederlander al goed op dreef met een zevende plaats in de E3 Harelbeke en een achtste stek in Gent-Wevelgem.

Van Baarle is op de erelijst de opvolger van zijn landgenoot Mathieu van der Poel, die in 2019 de zege pakte. Vorig jaar ging de wedstrijd niet door omwille van de coronapandemie.

