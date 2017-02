Eén droom: profwielrenner worden

De beloften van EFC-L&R-Vulsteke zijn op stage in Spanje om er het nieuwe seizoen voor te bereiden. Allemaal hebben ze één droom: profwielrenner worden.

EFC-L&R Vulsteke is een ploeg die elk jaar opnieuw een handvol profrenners aflevert. Vorig jaar nog 4. Ook dit keer rijdt er weer veel talent samen. EFC is een satellietploeg van het grote Trek-Segafredo, en ’t gaat er al bijzonder professioneel aan toe. Dat uit zich niet alleen in het materiaal, maar iedereen krijgt ook trainings- en voedingsadvies op maat. Bij de ploeg rijden 8 West-Vlamingen waarvan Jordi Warlop, Cedric Defreyne en Maxime De Poorter na de seizoen geacht worden om de overstap naar het profpeloton te maken.