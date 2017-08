E-bike steeds populairder op West-Vlaanderens Mooiste

Op je eigen tempo kan je vanuit Roeselare alle hoekjes en kantjes van de provincie ontdekken en dat nog tot en met zondag. Opvallend: de deelnemers gaan steeds vaker voor de langere afstanden. En daar heeft de elektrische fiets natuurlijk alles mee te maken. De organisatie zet daar dan ook vol op in. "We zien dat heel duidelijk" zegt Bjorn Leenknegt van de organisatie West-Vlaanderens Mooiste. "De 25km is minder in trek, de 50 en de 75 kilometer worden steeds belangrijker".

Aan de haltes zijn oplaadpunten voor elektrische fietsen voorzien, zodat fietsers zonder problemen hun tocht kunnen afwerken. Morgen rijdt iedereen door de Leiestreek, zaterdag gaat het richting Flanders Fields, waar wordt stilgestaan bij de Eerste Wereldoorlog. En de wielervierdaagse krijgt navolging, want binnen twee weken wordt Oost-Vlaanderens Mooiste georganiseerd, met Zottegem als uitvalsbasis.