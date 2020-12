E3 Harelbeke heet nu E3 Saxo Bank Classic, parcours telt 17 hellingen

De wielerwedstrijd E3 BinckBank Classic of E3 Harelbeke gaat voortaan door het leven als E3 Saxo Bank Classic. Dat is de nieuwe benaming van de WorldTour-koers met start en aankomst in Harelbeke.

De organisatoren bereikten hiervoor een overeenkomst met de stad Harelbeke dat dit de komende vijf jaar het geval zal zijn. Het parcours krijgt in 2021 maar liefst 17 hellingen.

Wij konden dit jaar door het coronavirus niet organiseren zoals we dat gewoon zijn in Harelbeke. Daarom ook hakten we snel de knoop door en besloten we de zaak te annuleren en meteen in te zetten op 2021. Onze koers is voorzien op vrijdag 26 maart. Wij gaan afwachten in welke mate we kunnen organiseren. Moeten we wat water bij de wijn doen, vanuit de overheid, dan zal dat gebeuren maar het liefst van al drinken we ons wijntje puur", lachte PR-verantwoordelijke Jacques Coussens.

Parcours

Het parcours van vrijdag 26 maart 2021 werd ook onder handen genomen. Er komen hellingen bij. "Omdat er wegenwerken aan de gang waren konden we niet meer over de Eikenberg en de Oude Kruisberg. De Kanarieberg is eveneens terug van weggeweest. Eigenlijk zat deze laatste al in ons parcours maar door het coronavirus was er dit jaar geen koers. De beklimming van de Hogerlucht verdwijnt dan weer. Ik hoop dat we opnieuw kunnen organiseren in de best mogelijke omstandigheden."

"Wij hebben ook een 'visual' gemaakt, niet te verwarren met onze banner die er in februari van volgend jaar komt. Op de affiche staat een afbeelding van het coronavirus dat door een tube net voor de eindmeet platgereden wordt. Dit met de leuze: 'wanneer overwinnen écht telt'", besloot Jacques Coussens.

De wedstrijd krijgt ook een nieuwe benaming. Saxo Bank nam BinckBank over en dat resulteert nu in de nieuwe roepnaam van de E3 Harelbeke in de E3 Saxo Bank Classic. De Tsjech Zdenek Stybar is de laatste winnaar van deze WorldTourkoers.