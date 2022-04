E3 Harelbeke voor vrouwen is zaterdag aan eerste editie toe

"Wij kregen in het verleden wel eens de opmerking dat wij geen vrouweneditie hadden. Vanaf 30 april is dat niet meer het geval", meldt woordvoerder Jacques Coussens. "We hebben voor onze eerste vrouwenkoers de handen in elkaar geslagen met het organisatiecomité van Leiedal Koerse."

"Vrouweneditie wordt iets groots"

Of de vrouwen ooit op dezelfde dag als de mannen gaan rijden? "Wij gaan onze eerste editie stevig evalueren. Kijken waar we eventueel kunnen bijschaven. De datum moet ook goed zijn op de kalender. Laat me stellen dat het morgen onze eerste schooldag is, maar met de kennis die we ondertussen vergaard hebben met onze mannenkoers maak ik me geen zorgen dat ook de vrouweneditie iets groots zal worden", verduidelijkt Jacques Coussens.

De hellingen: Knokteberg (34 km), Hotond (38 km), Kortekeer (45 km), Stationsberg (50 km), Kapelberg (61 km), Paterberg (65 km), Oude Kwaremont (68 km), Karnemelkbeekstraat (76 km), Tiegemberg (87 km).