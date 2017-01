Over een goede twee maand, op 24 maart, vindt in Harelbeke de E3 wielerwedstrijd plaats. De wielerklassieker is aan haar 60 e editie toe. Om dat jubileum te vieren, organiseerde de E3 vandaag ook een mountainbikewedstrijd.

De wedstrijd vond plaats in de Gavers, in de schaduw van het Forrestierstadion waar de aankomst van de E3 ligt. Het parcour: een tijdrit over tien kilometer rond de vijver van de Gavers. Jonathan Devolder kwam na 17 minuten 33 seconden over de streep en dat was goed voor de winst.