E3 zet ook in 2022 in op digitale beleving

"Veel organisatoren schrapten of minimaliseerden hun ploegenvoorstelling, wij niet", zegt Jacques Coussens namens het organiserende comité. "We bouwden een indrukwekkend indoor podium op en hielden een ochtendshow die we streamden, waardoor de wielerfans alsnog aan hun trekken kwamen. Eigenlijk bereikten wij op die manier nog meer mensen als vroeger. Waar we anders bij de start 5.000 toeschouwers hadden, vertelde men ons dat nu meer dan 100.000 mensen onze podiumshow bekeken. Natuurlijk waren wij daar aangenaam door verrast en daarom namen wij de beslissing verder in te zetten op digitale beleving. Wie ons kent, weet dat we dat volgend jaar zeker nog grootser gaan aanpakken."