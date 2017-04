De Nederlander Edo Maas was de snelste in de E3 Harelbeke bij de juniores. Hij haalde het voor Marijn van den Berg en Tom Paquot. Thomas Vansteelandt was de eerste West-Vlaming op de zesde plaats.

Vorig jaar was Jasper Philipsen nog een bataljon buitenlanders te snel af, E3 Harelbeke is naast een Worldtourwedstrijd, ook een belangrijke afspraak voor de juniores. Die mogen zich net als Sagan, Gilbert Van Avermaet en co uitleven op een selectief parcours op en rond de Oude Kwaremont. Net voor de aankomst sprong drie man weg waarvan Edo Maas dus als eerste over de meet kwam.