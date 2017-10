Edward Theuns heeft Zwevezele Koers gewonnen, de laatste profwedstrijd van het seizoen in West-Vlaanderen.

Theuns haalde het in een spurt met drie: voor de Nederlander Van Schip en Emiel Vermeulen uit Koolskamp. Het is meteen ook zijn laatste zege voor Trek-Segafredo want volgend seizoen rijdt Theuns voor de Sunwebploeg, een mooi afscheid dus.