Een kwart minder koersen in West-Vlaanderen

Het wielrennen zelf staat minder sterk in de schoenen dan tien jaar terug. Er zijn in vergelijking met tien jaar terug 25 procent minder wielerwedstrijden. En ook in de jeugdreeksen zijn er almaar minder jonge renners. Dat laatste blijkt uit onderzoek van de Krant van West-Vlaanderen.