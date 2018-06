Eerste Europese blokartpiste in Oostende

In Oostende is de eerste Europese Blokartpiste geopend. Zeilers Emma Plasschaert en Sébastien Godefroid zijn meter en peter van de nieuwe piste.

Blokart is een sport dat het beste vergeleken kan worden met zeilen op het droge. Normaal doen blokarters dat op het strand, maar omdat je dan rekening moet houden met de getijden is de kunstgraspiste in Oostende een mooi alternatief. Nu kunnen de leden van de Belgian Blokart Club wedstrijden organiseren en trainen wanneer ze willen.

De aanleg van de piste kostte 200.000 euro en moet de sport een boost geven. Oostende is ook de eerste stad die zo’n piste heeft.