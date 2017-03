In Oostende is voor het eerst de Golden Palace Ball georganiseerd, een soort gouden schoen voor het provinciaal voetbal.

De eerste editie is meteen een schot in de roos met een bomvolle zaal. Het provinciaal voetbal heeft duidelijk nood aan zijn eigen gala-avond. In tweede provinciale bij de mannen pakken Kenzie Vandeputte en Gianni Longueville de prijzen, Zaven Yagan doet hetzelfde in eerste provinciale.

Na de prijzen is er nog een optreden van de Grietjes en dj Kelly Pfaff en tonen veel spelers dat ze meer kunnen dan voetballen.