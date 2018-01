Eerste Hexia cross in Gullegem waar succes

De nieuwelingen mochten de debatten openen. Op een licht hertekend parcours toonde Yorben Lauryssen zich de sterke man. Al in de eerste ronde geeft hij zijn concurrenten het nakijken. Uiteindelijk wit hij met 17 seconden voorsprong op Emiel Verstynge en wordt zo een van de favorieten voor het Belgisch Kampioenschap in Koksijde.

Bij de junioren pakt Vermoote zijn zevende overwinning van het seizoen. Zijn ploegmaat Joran Wyseure geeft hem de overwinning niet cadeau. Vermootes voorsprong schommelt voortdurend rond de 10 seconden maar dat blijkt genoeg. Wyseure wordt tweede. De leider in de Vlaamse Cyclocup Cross Jason Van Compernolle is derde.

Bij afwezigheid van de heren, zijn de dames de grote publiekstrekker. Met Jolien Verschueren en Ellen Van Loy staan twee kleppers op de affiche. Van Loy start het vurigst, maar halfweg koers kan Verschueren toch aanpikken. De Kortrijkse is na een sleutelbeenbreuk in september bezig aan de terugweg. Beetje bij beetje bouwt ze haar voorsprong op en uiteindelijk wint ze met 42 seconden voorsprong. Van Loy is tweede, Vanderbeken is derde.

Als afsluiter rijden ook de beloften en elite zonder contract hun cross. Bij de beloften geen Europees kampioen Eli Yserbit aan de start. Jenko Bonne start het snelst maar wordt na drie ronden bijgehaald door ploegmaat Nick Van Den Kerckhove. De Oostkampenaar geeft zijn ploegmaat het nakijken en snelt naar winst. Eliterenner Mathiau Willemyns is tweede, Bonne wordt derde.

De cross is een waar succes. Klaas Vantornhout, profrenner en peter van de cross, is tevreden en ook de organisatie is ambitieus. Zij hopen te evolueren tot een A-cross.