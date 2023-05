Eerste seizoenszege voor Theuns in Ruddervoorde

Theuns was de snelste van een kopgroep van 10. Hij versloeg de Fransman Samuel Leroux en de Nederlander David van der Poel in de spurt.

Al van in de eerste ronde steken Samuel Leroux en Edward Theuns het vuur aan de lont, zij zijn ook bij de kopgroep van 22, waarin opvallend genoeg heel wat veldrijders zitten zoals Joran Wyseure, Gerben Kuypers, Thijs Aerts, David van der Poel en Ryan Kamp. Ook Thomas Joseph van Tarteletto en Kenny Molly van de Roubaixploeg hebben mee de sprong gemaakt. Roubaix en Alpecin-Deceuninck zijn in overtal vooraan, elk met 4 mannetjes. Ook nog een interessante naam, de Nederlander Bert-Jan Lindeman.

Stan Dewulf heeft zich laten verrassen, hij zit bij de eerste achtervolgers, samen met onder meer Timothy Dupont Jelle Wallays, Tom Van Asbrouck, Timo Kielich, Alex Colman en Arno Claeys. Half koers bedraagt hun achterstand een kleine 2 minuten, die op 4 ronden terugloopt tot anderhalve minuut. Lange rechte wegen in Ruddervoorde, de snelheid loopt hoog op. Vorig jaar haalden de renners een gemiddelde van 47 in Ruddervoorde.

De groep van de koplopers is te groot, en dus is het wachten op het moment dat het breekt. Edward Theuns en Sander De Pestel voelen zich duidelijk goed, 22 worden er 10 vooraan: Roubaix heeft nog altijd 3 man mee: Molly, Jarnet en Leroux. Alpecin is met twee: Joran Wyseure en David van der Poel. Andreas Goeman is de man van Tarteletto, Peter Schulting is de Nederlander van Volker Wessels en Gerben Kuypers is er ook nog altijd bij, dé verrassing van het afgelopen veldritseizoen. Al wat daar nog achter komt is eraan voor de moeite. De winnaar is één van de tien vooraan.

Roubaix houdt het tempo hoog in de slotfase, in functie van sprinter Samuel Leroux. Uitvallen komen er niet meer, maar in de spurt moet Leroux het afleggen tegen Edward Theuns die het makkelijk haalt voor de Fransman en David van der Poel. Na z'n tweede plaats in Nokere Koerse dit jaar pakt Theuns z'n eerste zege van het seizoen.