Eerste thuismatch ooit voor Anzegem eindigt op 1-1

In de derde nationale speelt Anzegem voor het eerst in z'n bestaan een thuiswedstrijd in het nationale voetbal. Op de tweede speeldag nam Anzegem het vanmiddag op tegen Lebbeke. Bij winst kon Anzegem alleen leider worden met zes op zes.

Anzegem begon gedreven aan zijn thuisdebuut, maar al in de zesde minuut volgde een koude douche. Monday Glory glipte centraal weg en scoorde vervolgens de 0-1.

Anzegem nadrukkelijk op zoek naar gelijkmaker

De thuisploeg was evenwel niet aangeslagen, en ging op zoek naar de gelijkmaker. Na aanhoudende druk dwong Anzegem een nieuwe vrije trap af. Die viel voor de voeten van Beirlaen die de verdiende gelijkmaker binnenduwde, 1-1.

Geen witte rook

Na de rust kregen we bijna opnieuw een snelle goal voor Lebbeke. Thuisdoelman Uytterhaeghen was wakker, maar dat was zijn verdediging even later niet. Van Tricht kon de 1-2 vrij inkoppen en zette daarmee de eindstand op het bord. Geen witte rook dus in de eerste thuismatch in het 3 Kaven-stadion.