KFC Mandel United heeft zaterdagavond in tweede amateur met 4-1 gewonnen van Oudenaarde. De West-Vlamingen boekten zo hun eerste thuiszege.

Mandel komt na dertig minuten op voorsprong na een kopbal van Verspeeten. Even later maakt Pyck er zelfs 2-0 van. Mandel lijkt met die stand de kleedkamer in te gaan, maar net voor de rust maakt Oudenaarde de aansluitingstreffer.

Na de rust gaat Mandel op zijn elan verder. Debouver maakt er eerst 3-1 van. In de slotminuten pikt ook invaller D’Hondt zijn doelpuntje mee. Mandel wint overtuigend met 4-1 en boekt zo zijn eerste thuiszege.