En het wordt sowieso een heel speciaal seizoen, want KVO speelt voor het eerst in zijn geschiedenis Europees voetbal. Opvallende nieuwkomer bij de kustploeg: Nicolas Lombaerts. Hij is terug van weggeweest na 10 jaar in Rusland.

De duimen van Yves Vanderhaeghe gaan vandaag alvast omhoog, want hij kreeg er deze week ook nog de Nederlandse aanvaller Richairo Zivkovic bij. De oud-speler van Ajax, als vierde van links in het rijtje van nieuwkomers.