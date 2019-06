Eerste training van Club Brugge onder Clement

Een 20-tal spelers van de A-kern begint vandaag aan het nieuwe seizoen, aangevuld met een aantal beloften. Belangrijkste afwezigen zijn Schrijvers, Mechele, Vanaken en Diatta. Zij sluiten later aan bij de groep. De training vanmorgen was niet open voor het publiek, maar de supporters kunnen hun ploeg zondag aan het werk zien in de eerste oefenwedstrijd, in en tegen Heist.

"We gaan zoals altijd strijden voor de landstitel", zei coach Philippe Clement. "In België zijn er geen betere trainingsomstandigheden dan hier." "Het is ons doel om elke match te winnen", verklaarde Clement, die landskampioen Racing Genk verliet voor zijn ex-club. "In eerste instantie gaan we nu volume opbouwen, zodat de spelers het hele seizoen fysiek top zullen zijn. Ook wil ik er meteen verschillende principes inslijpen. In een later stadium volgen er individuele klemtonen. Vorig seizoen heeft deze groep heel goed gespeeld in een 3-5-2, dat gaan we niet zomaar weggooien. Maar we moeten ook in staat zijn om 4-3-3 te spelen."

Transfers

Club Brugge zag in deze zomermercato zijn topspits Wesley voor 25 miljoen euro vertrekken naar Aston Villa. De centrale verdediger Odilon Kossounou, vrijdag aanwezig op de eerste training van het nieuwe seizoen, is voorlopig de enige zomeraanwinst. "Ik verwacht niet heel veel veranderingen meer in de spelersgroep. Als er nog spelers zullen vertrekken, dan zal dat voor een groot bedrag zijn. Er gaan zeker nog spelers bijkomen, maar dat hangt ook af van het aantal uitgaande transfers."

Vormer

Ook Ruud Vormer was blij dat hij opnieuw zijn voetbalschoenen kon aantrekken. "Ik heb een goeie vakantie achter de rug, het was heerlijk om twee weken niets te doen. Ik heb zin in mijn zesde seizoen bij Club Brugge", zei de Nederlandse aanvoerder. "Ik wil iedereen proficiat wensen die aan dit nieuwe oefencomplex heeft meegewerkt, dit zijn fantastische faciliteiten. Met Philippe heb ik al drie jaar samengewerkt, toen hij hier assistent was. Een echt nieuwe coach is hij dus niet. We hopen er een goed seizoen van te maken. Elk jaar gaan we voor het hoogst haalbare, en we willen ook in de groepsfase van de Champions League geraken."