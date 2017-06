Eerste training van KV Kortrijk onder Anastasiou

En de opdracht voor de Griek is duidelijk, na een slecht seizoen moet hij weer voor goed voetbal zorgen. En vooral, hij moet van KV Kortrijk weer een ploeg maken. De mentaliteit moet beter dan onder z’n voorganger Karim Belhocine.Yannis Anastasiou: “Ik heb gezegd: we gaan het samen doen, dat is het doel vanaf de eerste dag. We hebben Vlaamse jongens, Franstalige jongens, buitenlanders. Dat maakt allemaal niet uit. Ik heb gezegd: voetbal is één taal.”

Doelman Brusseze, Verboom, Lepoint en Kumordzi zijn al wat nieuwkomers bij KV Kortrijk, maar er moeten nog wat verdedigers bij en ook een grote aanvaller. Er komen zeker nog 4 of 5 spelers bij. De voorzitter is hoopvol voor het nieuwe seizoen, maar hij wil vooral weer voetbal zien in Kortrijk, want dat is té lang geleden. Joseph Allijns: “Als ik zie hoeveel thuismatchen wij vorig seizoen verloren hebben, dan hoop ik dat we onze thuisreputatie kunnen herstellen. Dat de ploegen die naar hier komen weer bang zijn van KV Kortrijk. En dat we goed voetbal brengen.

KV Kortrijk opent het nieuwe seizoen op 29 juli, op bezoek bij Charleroi.