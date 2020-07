Eerste training van nieuw KSV Roeselare

24 spelers tekenen present. Met clubicoon Wouter Biebauw op kop. Die blijft trouw op post, volgens de doelman wordt zijn nieuw contract eerstdaags getekend. Dit jaar komt de ploeg in eerste nationale uit, een nieuwe start dus. Jeugdcoordinator Stijn Meert en assistent-trainer Dennis De Nooijer overschouwen alvast de 24 spelers op het veld, waarbij heel wat testers en vier jeugdspelers. Ondertussen legt die andere assistent-trainer Jamaïque Vandamme er de pees op en dat is nodig: eind augustus speelt Roeselare zijn eerste bekerwedstrijd en de competitie start begin september. Opvallend: hoofdtrainer Karel Fraeye is er vandaag niet bij.