Eerste Vlassico is meteen kelderkraker

De eerste Vlassico van het seizoen is een onvervalste kelderkraker. Zulte Waregem staat troosteloos laatste, maar ook KV Kortrijk moet over zijn schouder kijken, want het verschil is amper 5 punten.

De Vlassico is altijd een beladen wedstrijd, maar vorig seizoen kookten de potjes toch wat te fel over. De inzet is niets minder dan het behoud in eerste klasse. KV Kortrijk beschikt momenteel over de beste papieren. Zulte Waregem begon niet slecht aan de competitie, met winst tegen Seraing, en en een gelijkspel tegen Club Brugge, maar behalve een punt tegen Cercle Brugge is daar niks meer bijgekomen. De druk is groot aan de Gaverbeek. De Vlassico belooft zo toch weer een kolkende wedstrijd te worden.