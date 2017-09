Eerste vrouwelijke trainster voor KFC Marke

Het was even aanpassen voor de spelers van KFC Marke, maar intussen zijn ze het al gewoon. Met Jade Schockaert kiezen als eerste mannenploeg in de vierde provinciale voor een vrouwelijke trainer. En die staat haar mannetje tussen al die testosteron. Kapitein Sybren Schotte bekent dat het even aanpassen was: “Iedereen keek natuurlijk een beetje raar toen we hoorden dat het een vrouw trainer geworden is. Maar uiteindelijk maakt het voor ons niet uit wie er voor de groep staat, zolang we overeenkomen en hij of zij iets van voetbal kent.”

Jade zorgt dus voor een primeur in de voetbalwereld, maar een voorbeeld voor anderen is ze naar eigen zeggen niet. Al wil ze wel andere vrouwen inspireren.

Tegen Wevelgem verliest Marke met 1-3. De thuisploeg sluit zo de eerste zes speeldagen af met vijf punten.