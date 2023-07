Eerste zomeraanwinst KV Kortrijk is eigenlijk blijver

Sporting Charleroi verhuurt verdediger Martin Wasinski ook komend seizoen aan KV Kortrijk, zonder aankoopoptie. Kortrijk huurde Wasinski (19) ook al in de terugronde van het vorige seizoen.

Wasinski kwam bij de Kerels zestien keer in actie, waarin hij een keer scoorde. De Luikenaar maakte zijn profdebuut in augustus 2021 voor Charleroi. In totaal speelde hij tot dusver 24 wedstrijden voor de Zebra's.

Wasinski is de eerste zomeraanwinst voor KV Kortrijk. Hij vindt er zijn ex-coach Edward Still terug. Die nam begin juli over na het vertrek van de Duitser Bernd Storck.