Eersteklassers halen tegen deadline nog spelers

Zulte Waregem haalde net voor de deadline nog vier spelers naar de Gaverbeek. Chinonso Offor (22) wordt tot het eind van het seizoen gehuurd van Montréal. De Nigeriaanse aanvaller komt later deze week aan in Waregem. De Senegalees Pape Demba Diop tekent een contract voor twee seizoenen met optie op nog eens twee jaar.

Eerder op de avond haalde Essevee ook al de Est Kevor Palumets (19): de middenvelder komt over van Paide Linnameeskond voor drie jaar, met optie op nog een seizoen. En Zulte Waregem was wel heel bedrijvig: ook de Senegalese centrumspits Alioune Ndour (24 ) is nieuw aan de Gaverbeek: hij ruilt de Noorse eersteklasser Haugesund voor Zulte Waregem voor vier seizoenen.

KV Kortrijk

Ook KV Kortrijk was nog actief op de laatste dag van de zomermercato: de Bosnische middenvelder Stjepan Loncar ruilt de Hongaarse landskampioen Ferencvaros voor KVK. Dat huurt hem tot het eind van dit seizoen, met optie tot aankoop.

Ook Oleksiy Sych is nieuw bij KV Kortrijk: de rechtsachter uit Oekraïne (21) komt van Rukh Lviv in eigen land, en is ook jeugdinternational. Kortrijk huurt Sych met optie tot aankoop.

KV Oostende

Ook bij KV Oostende was er nog bedrijvigheid, maar dan wel intern: het contract met de Franse middenvelder Maxime d'Arpino is verlengd tot 2026. Hij scheurde in april zijn kruisbanden en ook zijn meniscus werd geraakt. De maandenlange revalidatie zit op schema en KVO wil één van haar sterkhouders langer aan zich binden.