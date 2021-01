Efficiënte Spurs nemen scalp van Waregem

Na een lange coronapauze is de hoogste basketbalcompetitie bij de dames een goeie maand geleden opnieuw begonnen. Al zijn er wel een aantal maatregelen verbonden aan de heropstart. Zo worden de staf en speelsters twee keer per week getest, mag er niet gecarpoold worden en er is ook geen publiek toegestaan tijdens de wedstrijd. Desondanks heeft het enthousiasme om te basketten er bij beide ploegen niet onder geleden.

Weerbaar Waregem mist te veel kansen

De Kortrijkse dames startten als favoriet aan de wedstrijd, maar Waregem liet zich niet zomaar opzij zetten. De Waregemse dames toonden zich bijzonder weerbaar, maar de efficiëntie van de Spurs en heel wat gemiste kansen deden hen uiteindelijk de das om. Het werd uiteindelijk 90-72 in het voordeel van de thuisploeg.