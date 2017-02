Einde verhaal voor Klaas Vantornout?

Op een gala-avond na de laatste Superprestigewedstrijd in Middelkerke had Vantornout aangekondigd dat z'n contract op 1 maart wordt verbroken. Maar volgens de manager van Marlux-Napoleon Games is dat nog niet het geval. “Het contract met Klaas Vantornout loopt tot 1 maart 2018, maar bevat een clausule die bepaalt dat het contract kan beëindigd worden op 1 maart 2017. Of dat ook zal gebeuren, hangt af van de evaluatie van de sportieve prestaties die we ieder jaar maken aan het eind van het seizoen. En dat heb ik Klaas deze avond gemeld. Je kan niet ontkennen dat de resultaten van Klaas tegenvallen, voor het tweede jaar op rij. Voor alle duidelijkheid: mocht die clausule in het contract toegepast worden, is er dus geen sprake van een ontslag of contractbreuk.”