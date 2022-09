Eindelijk weer een driepunter voor KVO

KV Oostende is er eindelijk nog eens in geslaagd om een driepunter bij te schrijven. In een duel tegen een rechtstreekse tegenstander won het van Eupen met 1-0.

Aan de kust lieten zowel thuisploeg Oostende als de bezoekers uit Eupen in de eerste twintig minuten van de wedstrijd een geweldige kans liggen om de score te openen. Eerst besloot Nick Bätzner op de Eupense doelman Lennart Moser. Niet veel later beging Regan Charles-Cook een huizenhoge misser voor het doel van Oostende. Iets na het halfuur belandde de bal wel tegen de netten, maar de VAR keurde de treffer van Oostende af wegens buitenspel.

Scoren, en volhouden met tien

In de tweede helft zette Bätzner zijn misser recht. Fraser Hornby mikte de voorzet van vleugelspeler Alessandro Albanese aanvankelijk op doelman Moser, maar zijn poging werd in de rebound alsnog in het Eupense doel verwerkt door de goed gevolgde Bätzner (51e min). Zes minuten later moest Oostende zijn voorsprong met z'n tienen verder verdedigen. Albanese pakte uit met een schwalbe en ontving zijn tweede gele kaart van de avond. Ondanks het overwicht in aantal wist Eupen de bordjes niet meer gelijk te hangen. KV Oostende rekent er drie punten bij en staat op de twaalfde plek met negen punten. Eupen is vijftiende met 6 punten.