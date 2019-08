Eindzege strijdlust kan Baptiste Planckaert nog moeilijk ontglippen

Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles) is in de BinckBank Tour goed op weg om de eindwinnaar te worden in het strijdlust- of checkpoint-klassement. De 30-jarige West-Vlaming pakte woensdag opnieuw de volle buit en telt nu al 57 punten. Thomas Sprengers is met 24 punten tweede.

"Zeker ben je na drie ritten, halfweg, nooit", zegt Planckaert. "Zondagavond weet ik of ik in mijn missie geslaagd ben. Het zie er natuurlijk wel heel goed uit. Ik heb er een goede dag opzitten. Eentje die me niet te veel krachten kostte om punten te sprokkelen."

Grappig moment

Samen met ploegmaat Lionel Taminiaux ging Planckaert even mee in een ontsnapping met Julien Duval. Die was zo blij dat hij twee man in steun kreeg, maar de Fransman wist niet dat het de jongens van Wallonie-Bruxelles alleen maar om de punten bij het checkpoint te doen was. "Misschien wel een grappig moment. Wij kwamen bij hem en eens voorbij die streep zette ik me recht. Duval keek raar op. Het begon toen ook te regenen en dus wou ik geen enkel risico nemen. De benen beginnen stilaan wel zwaar te voelen. Zaterdag kan ik een rustdag nemen tijdens de tijdrit, maar ik moet er wel voor zorgen dat ik binnen tijd aankom."