EK Reddend Zwemmen in Brugge en Oostende

In Oostende en Brugge wordt het Europees Kampioensschap Reddend Zwemmen gehouden.

De internationale sportdiscipline reddend zwemmen is niet zo heel bekend. Het is een bloeiende sport die al meer dan 30 jaar op hoog niveau wordt beoefend. De deelnemers moeten thuis zijn in heel wat disciplines waarbij zwemmen, varen en lopen aan de basis liggen. Vandaag waren er proeven op het zand. Morgen gaan de kampioenen onder meer met hun reddingskayak terug op zee.