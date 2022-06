EK voor golfers met beperking van start in Koksijde

In Golf ter Hille in Koksijde is het Europees Kampioenschap voor golfers met een beperking van start gegaan.

Uit 15 landen komen ze, met voor het eerst ook een Belgische ploeg in actie. En dat is niet verwonderlijk, G-Golfen of paragolfen staat bij ons nog in de kinderschoenen. Maar met het EK in eigen land, hopen ze om meer mensen warm te maken voor de sport. Het EK start vandaag, en eindigt zaterdag.

"Golf zonder beperking is al heel moeilijk. En als je sommige spelers ziet met één arm of één been, hoe ze hun evenwicht kunnen houden, en toch nog 200m kunnen spelen, dat is ongelooflijk. En daar kunnen spelers zonder beperking zeker van leren", klinkt het bij Fanny Cnops van de Belgische Golffederatie.